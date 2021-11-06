أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اشتكى بعض أولياء أمور طلبة المدارس من قرار وزارة التربية والتعليم بتقديم موعد الامتحانات النهائية للفصل الأول والتي ستعقد بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م.

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ونوه أولياء أمور الطلبة اليوم السبت بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن الطلبة يقدمون امتحان الشهر الأول في الوقت الحالي مشيرين إلى أنه تبقى لوقت الامتحانات النهائية ما يقارب شهر.



وأضافوا أن شهرا واحدا غير كافٍ لإتمام المناهج وتقديم امتحان الشهر الثاني والثالث التقييم.



وكانت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم أقرت تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢١م، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.





