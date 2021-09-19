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الأحد، 19-09-2021 02:59 م

أول أيام الخريف فلكيا الأربعاء المقبل

خريف


الوكيل الإخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/أم الدامي، إنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاعتدال الخريفي للعام الحالي سيكون يوم الأربعاء المقبل.

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وأضاف مجاهد "في هذا اليوم ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء الساعة 10:22 مساء، بالتوقيت المحلي الصيفي، وفي اليوم نفسه ينتهي فصل الصيف الذي استمر لمدة 93 يوما وثلاثة أرباع اليوم، ويبدأ فصل الخريف فلكيا، كما يتساوى الليل والنهار على الكرة الأرضية".


وستشرق الشمس يوم الاعتدال الخريفي في عمّان بتمام الساعة 06:26 من الزاوية الشرقية تماما، ومقدارها 89 درجة 17 ودقيقة، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في اليوم نفسه في تمام الساعة 06:36 في الزاوية 270 درجة و34 دقيقة، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق.


وبين مجاهد أن الشمس تتحرك ظاهريا في السماء نحو الجنوب بعد الاعتدال الخريفي مباشرة، حيث يطول الليل ويقصر النهار، وتغيب الشمس عن القطب الشمالي، ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة، وتظهر الشمس في القطب الجنوبي، ويستمر النهار لمدة 6 شهور متواصلة أيضا.


ولفت إلى أن الشمس تصبح عمودية تماما على مدار السرطان في 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث يكون الليل أطول ما يمكن خلال العام، والنهار أقصر ما يمكن، وتبدأ أربعينية الشتاء وهي أبرد أيام السنة كلها.
وأشار إلى أن السماء ستشهد ظاهرة قمر الحصادين، الاثنين 20 أيلول/سبتمبر، بصفته أقرب قمر بدر من ظاهرة الاعتدال الخريفي.


 




 

 


 

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