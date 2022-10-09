أول إرسالية للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تتوجه إلى قطر

الوكيل الإخباري - أقلعت اليوم الأحد، من مطار الملكة علياء الدولي، طائرة شحن تحمل أول إرسالية للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، متجهة نحو دولة قطر.

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وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن شحنة الطائرة من الخضار تبلغ 36 طناً، وتأتي ضمن عقود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية وفي إطار عمل الشركة في تعزيز الأسواق العربية بالمنتج المحلي.



وأضاف إن أهمية هذه الإرسالية إلى قطر، تأتي كونها أول إرسالية للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، مبيناً :" أننا نعول على هذه الشركة كثيرا لدعم القطاع الزراعي".



وأضاف: "نعلم أن هناك تحديات كثيرة يواجهها المزارع منها مدخلات الإنتاج والمياه وأهمها التسويق".



