أول تصريح من الوزيرة وفاء بني مصطفى

الوكيل الاخباري - أوردت وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى منشوراً عبر فيسبوك، شكرت فيه من تواصل مهنئا بتسلمها المنصب الحكومي.



وقالت بني مصطفى، عقب أدائها اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، الثلاثاء، “أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أتصل أو تواصل عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، واطلب من الله عز وجل أن يعينني على حمل المسؤولية”.



وتابعت “الأهل، العزوة، الأصدقاء والأحبة بسبب الوضع الصحي وسلامة الجميع تقبل التهاني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.”

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