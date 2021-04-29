' أول جمعة ' بلا حظر شامل بعد أشهر وسعادة أردنية

الوكيل الإخباري- يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وسيستغل الأردنيون الأجواء الربيعية ، في اول يوم جمعة يتم رفع فيه الحظر الشامل ، بعد أشهر من المكوث في المنزل ، تنفيذا لأمر الدفاع، إثر جائحة كورونا.

غدا الجمعة ، وسينطلق الأردنيون ، بعد أن نفضوا قرارا أصابهم بالاستياء العام ، حيث التزموا المنازل ، بسبب الوباء ، الذي ما زال يقتل الفرحة ، وفي بيوت أردنيين تسبّب بـ"الترحة".

عمان وكافة المحافظات ستعيش أجواء "العيد" غدا ، بالتنقّل والشراء ، وتبادل الزيارات ، والتنزّه ، وكل الأمنيات الالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شانها كبح جماح الفيروس.

مواقع التواصل الاجتماعي ، سترتدي لونا زاهيا بهيا ، غدا حيث سيلجأ مواطنون إلى تصوير المشاهد الخلابة من خارج منازلهم ، بعد طول انتظار لهذا القرار الحكومي .

اظهار أخبار متعلقة

