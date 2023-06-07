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الأربعاء، 07-06-2023 02:53 م

أول رحلة عارضة من سلوفاكيا تحط في العقبة

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الوكيل الإخباري - حطت في مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة اليوم الاربعاء، أول طائرة عارضة من سلوفاكيا تقل 189 سائحا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا جديدا لاستقطاب 3400 سائح من سلوفاكيا حتى تشرين الاول المقبل وذلك بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

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وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة مكرم القيسي في بيان اليوم، إن تدشين هذا الخط السياحي وبمعدل رحلة أسبوعيا حتى نهاية الموسم "يؤكد نمو أعداد السياح القادمين الى المملكة، مثلما يؤكد ارتفاع النشاط السياحي من رحلات الطيران العارض الى الأردن بقصد السياحة".

وأشار القيسي إلى أن استقبال الطائرة السياحية اليوم في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيساهم في رفع أعداد السياح.

من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة منطقة العقبة بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وأوضح عربيات أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة المنتظمة ومنخفضة التكاليف من دول عدة إلى مطار علياء الدولي في عمان ومطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى عمان والعقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينا أن من شأن هذه الرحلات زيادة استقطاب أعداد السياح من سلوفاكيا للمملكة، بالإضافة إلى دول أخرى من أوروبا.

وأكد حرص الهيئة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة في السوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان والعقبة وبقية المناطق السياحية في الأردن.

 




 

 


 

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