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الأربعاء، 17-03-2021 12:29 م

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

فتى الزرقاء
أرشيفية


الوكيل الإخباري - وجّه فتى الزرقاء صالح رسالة شكر عقب صدور حكم محكمة أمن الدَّولة اليوم الأربعاء ،بالإعدام شنقا حتى الموت بحقّ 6 من مرتكبي الجريمة،أحدهم حكم غيابيا.

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وكانت قد بدأت محكمة أمن الدَّولة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة.

 

وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.

 

 

 



 




 

 


 

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