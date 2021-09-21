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الثلاثاء، 21-09-2021 12:45 م

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

مستشفى البشير الحكومي بمنطقة الاشرفية بالعاصمة عمان (ارشيفية)


الوكيل الاخباري- قال مدير مستشفى البشير عبدالمانع السليمات إنه تقدم باستقالته وهو راضي عما قدمه.

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وأضاف ، أنه لم يتسلم الموافقة على الاستقالة من وزير الصحة.

وأكد أنه ما زال على رأس عمله، وأنه يتواجد في مكتبه اليوم لحين رد وزير الصحة رسميا على كتاب الاستقالة.

وحول تصريحات وزير الصحة بتعيين مدير جديد للمستشفى، قال: "أبارك للمدير الجديد واتمنى له التوفيق".

وأوضح أن المنصب تكليف وليس تشريف، وسنقدم كل الدعم لأي شخص يخدم المستشفى والمواطنين.

وبيّن أن الواقع في مستشفى البشير صعب بسبب الاكتظاظ، مضيفا "ما بنفع هيك يا وزير الصحة، وقت بدك اياني مدير تقوم بتعييني ، ووقت ما بدك اياني بتستغني عني".

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