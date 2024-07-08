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الإثنين، 08-07-2024 08:15 م

أول رد من نقابة الأطباء على إلغاء لائحة الأجور الجديدة

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الوكيل الإخباري - ردت نقابة الأطباء الأردنيين على قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2024.اضافة اعلان


وقالت النقابة في بيان لها مساء الإثنين، إنّ المجلس قرر التعامل مع اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة أيضًا اول الشهر الماضي.

وأوضحت أنه في حال عدم التزام الجهات التأمينية بهذه اللائحة فإن مجلس النقابة سيقرر إلغاء العقود معها وتحديد موقف لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية.

وأكدت النقابة أنه سيتم صرف وصولات معتمدة لمراجعي العيادات حسب اللائحة الجديدة.

وبينت أن اللائحة المنشورة في 2024/6/13 تمت مراجعتها مع وزير الصحة لمدة شهرين وتمت مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة عام 2008 وتم نشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول.

 




 

 


 

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