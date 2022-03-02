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الأربعاء، 02-03-2022 10:48 ص

أول شحنة علاج كورونا تصل الاردن خلال الشهر الحالي وتكفي لعلاج 8 آلاف مريض

حبوب فايزر


الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن أول شحنة من دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر ستصل خلال شهر آذار الحالي.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكمية التي ستصل الشهر الحالي تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنتجة.
وأضاف أن وزارة الصحة تعاقدت على شراء كميات تكفي لعلاج نحو 8 آلاف مريض، مشيرا إلى أن باقي الكميات ستصل تباعا.


وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.


يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.


 




 

 


 

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