أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن أول قوافل الحجاج الأردنيين سوف تغادر المملكة في 26 من ذو القعدة / حزيران الحالي.وأضاف الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن القوافل سوف تتوالى بالمغادرة خلال يومي 27 و 28 ذو القعدة، أي قبل يوم من شهر ذو الحجة، والذي يوافق 29 حزيران الحالي.وأكد على أن الحافلات جاهزة لنقل الحجاج وفقاً للشروط التي تم إقرارها وكامل التجهيزات تم اعدادها.وأنتهت يوم الخميس الماضي فترة تسليم تصاريح الحج، وفقاً لما أكده مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش.وبيّن البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أنه لن يتمكن أي مواطن ممن انطبقت عليه الشروط و نشر اسمه في القوائم الأولية من الحصول على تصريح لأداء الحج إذا لم يُؤكد التسجيل عبر دفع الرسوم قبل انتهاء دوام يوم الخميس.وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في وقتٍ سابق أن حصة الأردن من الحجاج لهذا العام بلغت 3622 حاج.