أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الخدمات الطبية الأسبق و أول من تلقى مطعوم كورونا في الأردن، الدكتور داوود حنانيا أهمية تكثيف الجهود لتلقي أكبر عدد من المواطنين للمطعوم .

اضافة اعلان



وبيّن حنانيا لـ " الوكيل الإخباري" أنه تلقى الجرعة الثالثة المعززة، داعياً الجميع لتلقيها لما فيها من تعزيز وحماية أكبر للمواطن.



وأكد على أهمية تطعيم طلبة المدارس لضمان توفير أكبر قدر من الحماية لهم وللاستمرار في التعليم الوجاهي خلال الفصول الدراسية القادمة.



وعن المتحور الجديد "أوميكرون" وضّح حنانيا أن مراكز البحث ما زالت تُجري الدراسات على هذا المتحور من حيث سرعة الإنتشار والتأثير، متوقعاً أن تكون المعلومات حول أوميكرون جاهزة خلال أسبوعين.



ودعا الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة على المنشآت والتجمعات والعمل على كسر دائرة العدوى.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة