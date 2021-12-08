أوميكرون وانتاج النفط عالمياً ... كيف ستتأثر أسعار المحروقات بالأردن ؟

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط هشام عقل ان تتأثر أسعار المحروقات محلياً بأسعار النفط العالمية التي تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب التخوفات من المتحور الجديد أوميكرون.

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وقال عقل اليوم الاربعاء بتصريحات لـ " الوكيل الإخباري" إنه بالرغم من زوال التخوفات العالمية من المتحور "أوميكرون" إلا أن اسعار النفط شهدت تقلبات إلى أن استقرت نسبياً عند 75 دولار للبرميل.



واضاف أن التوقعات تتجه نحو اتخاذ الحكومة قرار بتثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم، كما هو حال الشهر الحالي.



وبيّن أن مجموعة أوبك قررت زيادة الانتاج 400 ألف برميل يومياً مع بداية العام الجديد، مع الحفاظ على التوازن في معادلة العرض والطلب.



وكانت قد قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون أول الحالي عند 835 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1070 فلسا للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.