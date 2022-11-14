أونروا: معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير معهودة

الوكيل الاخباري-

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كشف المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90% في سوريا ولبنان وغزة.وقال خلال مؤتمر صحفي: "في لبنان وصل وضع اللاجئين الفلسطينيين إلى الحضيض ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة... هناك اعتماد كلي في تلك المجتمعات على أونروا".وأضاف أن "الاجتماع فرصة للمراجعة بين الوكالة ومجتمع المضيفين والمانحين والنقاش حول جهود دعم الوكالة والوصول لبيئة مالية مستقرة"."40% من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور"، وفق لازاريني.رئيس اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" باسل الحسن، أشار إلى توجه لإعادة انتظام المجتمع الدولي في دعم للاجئين الفلسطينيين.وقال، إن "أهمية الاجتماعات الأخيرة بأنها ساحة للنقاش لكل القضايا المتعلقة بأونروا، وإيجاد مساحة للتفاهم بين الوكالة والدول المضيفة والمانحين".