أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - (3) أيام مفصليّـــة ، في حياة الأردنييــن ، تبدأ اليوم ، الخميس ، حيث عطلة نهاية الأسبوع الحالي التي تتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف .

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هذا ما جاء على لسان الأمين العام لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة ، أمس الأربعاء ، خلال تصريحات صحفية ، حيث لفت ، إما أن تكون الأيام جنّــة ، أو جحيما ، على حدّ تعبيــره .

ما صرّح به الهياجنة ، رسالة للأردنييـــن ، بعدم الاختلاط ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، خلال هذه الأيام، من أجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا ، حيث دخول الأردن مرحلة الذروة من الوباء، بحسب الأرقام الرسميّة .

رسالة واضحة ، دون الحاجة إلى توضيح ، فما يزال التحذير بهذا الشأن قائما في المرحلة الراهنة ، من أجل وقف تفشّــي الفيروس، الذي يُهدد كبار السن ، ومن يعانون الأمراض المزمنة، على وقع ما تعانيه وزارة الصحة حيال القفزات السريعة لأعداد الإصابات والوفيات.

الأيام القادمة ، ستحدد مدى التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ، ومدى الوعي الذي عوّلت عليه الحكومة مرارا، من أجل وطن ومواطــن.

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