أيلة تجهز عيادة تغذية متطورة بمركز صحي العقبة الشامل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير اليوم السبت عن دعمها لمركز صحي مدينة العقبة الشامل من خلال تجهيز عيادة تغذية متطورة وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة لها.

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وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين، إن هذه المبادرة جاءت من قبل "أيلة" تنفيذًا لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية التي تقوم على دعم وتمكين القطاعات ذات الأثر المستدام وبمقدمتها القطاع الطبي في مدينة العقبة، مشيرًا إلى أن تجهيز عيادة التغذية جاء بهدف تثقيف وزيادة وعي المجتمع حول التغذية الصحية السليمة .



من جانبه، ثمن مدير مديرية صحة العقبة، الدكتور جمال عبيدات، الدور المجتمعي والوطني المسؤول الذي تمارسه أيله منذ انطلاقتها في السوق الأردني، مشيرًا إلى أن أيلة أدركت أهمية دعم القطاع الصحي ودوره في رفع جودة حياة الناس وبناء مجتمع أكثر صحة .





