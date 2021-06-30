أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - رصدت عدسة الوكيل الإخباري وعلى عدة أيام متشرد طاعن في السن يغفو على مقعد خشبي ملتحفاً همومه وأحزانه في شارع الرينبو في العاصمة عمان.

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ويشعل الشيب المشتعل في رأس هذا الرجل حرقة في القلب لكل المارة من المواطنين والسياح، تبعا لعمر هذا الرجل الذي لم يجد في خاتمة العمر متكأ مريحا دافئاً آمناً يحتضنه.

ويعد هذا الشارع من أكثر شوارع العاصمة عمان ازدحاماً بالمواطنين والسياح السائرين على أقدامهم، ما يجعل الأمر يزيد سوءا، تبعا لصورة الأردن المشرقة عالميا باحتضانها الملهوفين ومن تقطعت بهم السبل بصرف النظر عن مسقط رؤوسهم ومنابتهم.

وبدوره موقع الوكيل يضع هذه الصورة على مكتب وزارة التنمية الإجتماعية، لثقته الدائمة واللا محدودة بهذه الوزارة التي لم تتوانى يوماً عن مهامها ومسؤولياتها.











