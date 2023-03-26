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الأحد، 26-03-2023 11:08 ص

أي الأوقات أفضل للدعاء في رمضان؟.. الإفتاء توضح

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول أفضل وقت للدعاء خلال شهر رمضان (قبل الإفطار أم بعده).اضافة اعلان


وقالت الإفتاء في دليلها "أحكام الصيام، إن الدعاء مستجاب في جميع الأحوال، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمّا إن يُعجّل له دعوته، وإمّا أن يدخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنهُ من السوء مثلها) رواه أحمد.

وأضافت أنه في شهر رمضان الدعاء الذي يكون أرجى للقبول هو الذي يكون من الصائم قبل الإفطار بقليل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثةٌ لا تردّ دعوتُهم: الصائم حين يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) رواه الترمذي وحسّنه.

 




 

 


 

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