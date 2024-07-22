الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابتان بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الإثنين، 22-07-2024 12:21 م

إتاحة إصدار تصاريح مزاولة 31 مهنة صحية إلكترونيا

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 31 خدمة الكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لترخيص العاملين في المهن الصحية كمرحلة أولى من أصل 63 خدمة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي.

وأصبح لأول مرة بإمكان المواطنين الأردنيين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصريح مزاولة لـ 31 مهنة الكترونيا، وذلك من خلال الوصول إلى هذا النظام عبر بوابة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الصحة www.moh.gov.jo أو الضغط على الرابط التالي: https://eservices.moh.gov.jo/auth/login ...

وتمثلت الخدمات الالكترونية الـ 31 في المهن الصحية التالية (طب الامتياز، الطب العام، الممرض القانوني، الممرض المشارك، القابلة القانونية، الصيدلاني، مساعد الصيدلاني، طبيب أسنان امتياز، طب الاسنان، اختصاصي تغذية، معالج حكمي، مساعد معالج حكمي، فني تخدير، مرشد صحي أسنان، فني سمعيات، اختصاصي سمعيات، مساعد فني سمعيات، اختصاصي معالجة نطق، فني معالجة نطق، فني أسنان، مساعد فني الأسنان، مساعد معالج وظيفي، معالج وظيفي، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية وتركيب عدسات لاصقة، فحص بصر، تجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتركيب عدسات لاصقة، فني أطراف صناعية وجبائر، مساعد فني أطراف صناعية وجبائر، فني تغذية).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
KML7tZ6gMZnV1f7IlYzVI60MIRvL4YI8wQedgivS

إصابتان بحادث سير في العقبة

7202415153552653749630

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ورارة-التعليم

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

1721643483019

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

669e1e0e0ff99

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

00

مصدر يكشف عن اسماء قائمة الاتحاد للدائرة الانتخابية الثالثة بعمان - صور

أخبار متعلقة
98-1-1870x1157

العيسوي يرعى توقيع اتفاقية تنفيذ المبادرة الملكية لتطوير تخصص فنون الطهي

1000513099

نائب الملك يطلع على سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني

1721054955725

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

1720272416725

إطلاق مسابقة "سفراء الرّيادة" في المحافظات الجنوبية

file (13)

"مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة لمنسقي محاور مقاومة مضادات الميكروبات

1719941847511

أبو السعود يستعرض مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أولوية قطاع المياه