إتاحة إصدار تصاريح مزاولة 31 مهنة صحية إلكترونيا

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 31 خدمة الكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لترخيص العاملين في المهن الصحية كمرحلة أولى من أصل 63 خدمة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي.



وأصبح لأول مرة بإمكان المواطنين الأردنيين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصريح مزاولة لـ 31 مهنة الكترونيا، وذلك من خلال الوصول إلى هذا النظام عبر بوابة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الصحة www.moh.gov.jo أو الضغط على الرابط التالي: https://eservices.moh.gov.jo/auth/login ...



وتمثلت الخدمات الالكترونية الـ 31 في المهن الصحية التالية (طب الامتياز، الطب العام، الممرض القانوني، الممرض المشارك، القابلة القانونية، الصيدلاني، مساعد الصيدلاني، طبيب أسنان امتياز، طب الاسنان، اختصاصي تغذية، معالج حكمي، مساعد معالج حكمي، فني تخدير، مرشد صحي أسنان، فني سمعيات، اختصاصي سمعيات، مساعد فني سمعيات، اختصاصي معالجة نطق، فني معالجة نطق، فني أسنان، مساعد فني الأسنان، مساعد معالج وظيفي، معالج وظيفي، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية وتركيب عدسات لاصقة، فحص بصر، تجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتركيب عدسات لاصقة، فني أطراف صناعية وجبائر، مساعد فني أطراف صناعية وجبائر، فني تغذية).

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