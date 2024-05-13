إتفاقية تعاون بين بلدية الفحيص ومنظمة العمل الدولية

الوكيل الاخباري- وقعت بلدية الفحيص إتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة للمرحلة السادسة، بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 210 الاف دينار.

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وقال رئيس البلدية عمر العكروش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنحة جاءت لإقامة مشاريع محلية ولدعم المجتمعات المحلية، لافتا الى أنه سيتم المباشرة بالعمل فورا لتنفيذ بنود الاتفاقية المختصة في بناء الأرصفة والكندرين وزراعة الأشجار وتبليط ساحات.



وأشار العكروش، الى أن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجابا على المجتمع المحلي، حيث سيتم توفير ممرات مشاة آمنة وتشجير وتخضير المنطقة وبناء أرصفة حفاظا على السلامة العامة كما ستتمكن البلدية من الأخذ بالصالح العام وتوفير فرص عمل مؤقتة ستساهم في دعم الشباب.



وأوضح أن البلدية أعدت مسودات لمشاريع مسبقة ضمن سلم الأولويات التي تخدم المواطن، حيث ستكون جاهزة في حال توفر دعم تمويلي لها.