إتفاقية تعاون لتسهيل وصول الأدوية لمستحقيها من مرضى وزارة الصحة

الوكيل الإخباري-وقعت شركة الحوسبة الصحية اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني بهدف تقديم خدمة توصيل الأدوية الشهرية لمرضى وزارة الصحة في جميع محافظات المملكة لتسهيل وصول الأدوية لمستحقيها من مرضى وزارة الصحة.

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وقالت الحوسبة الصحية في بيان صحفي اليوم السبت، إن الاتفاقية وقعتها عن "الحوسبة الصحية" رئيسها التنفيذي المهندس عمر إبراهيم عايش، وعن البريد الأردني المدير العام الدكتور خالد اللحام بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.



وبموجب الاتفاقية، سيتاح للمرضى من مراجعي المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تطبق برنامج "حكيم"، طلب أدويتهم الشهرية من خلال خدمة توصيل الأدوية التي توفرها "الحوسبة الصحية" على منصة وتطبيق "حكيمي"، حيث سيقوم البريد الأردني يتقديم خدمة استلام الأدوية وتوصيلها إلى المرضى المنتفعين بواسطة طرود وحافظات خاصة وبرسوم ثابتة لجميع المناطق تدفع إلكترونياً، لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم دون الحاجة لمراجعة المنشآت الصحية.



وتشمل المستشفيات والمراكز الصحية المطبقة لخدمة طلب توصيل الأدوية حالياً 17 منشأة وهي مستشفيات البشير، و مستشفى الدكتور جميل التوتنجي، ومركز صحي عمان الشامل، ومركز صحي اللويبدة الشامل، ومركز صحي أبو نصير الشامل، ومركز صحي الجبيهة الشامل، ومركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل، ومركز صحي طبربور الشامل، ومركز صحي وادي السير الشامل، ومركز صحي الجوفة الشامل، ومركز صحي القويسمة الشامل، ومركز صحي أم قصير المقابلين الشامل، ومركز صحي خريبة السوق الشامل، ومركز صحي سحاب الشامل، ومركز صحي صويلح الشامل، ومركز صحي ناعور الشامل، ومركز صحي تلاع العلي الأولي، وسيتم إضافة منشآت صحية أخرى تباعاً.



وبموجب الإتفاقية، سيتمكن المنتفعون من هذه الخدمة من تتبع عملية توصيل أدويتهم الشهرية على منصة وتطبيق "حكيمي" من خلال أنظمة خاصة سيوفرها البريد الأردني لتلك الغاية.

