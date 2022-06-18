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السبت، 18-06-2022 06:05 م

إتلاف بقرة مصابة باليرقان المعدي في عجلون وجولات للكشف على سلامة الابقار

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الوكيل الاخباري - أتلفت مديرية الشؤون الصحية وبلدية عجلون الكبرى والإدارة الملكية لحماية البيئة، اليوم السبت، بقرة تزن 350 كيلو غراما في إحدى المزارع لإصابتها بمرض اليرقان المعدي.

وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب لــ (بترا)، إنه جرى الكشف على البقرة المصابة باليرقان المعدي وإتلافها ضمن شروط الصحة والسلامة بمكان مخصص بإشراف مشرف المسلخ في المديرية الطبيب البيطري أحمد القضاة، وذلك لإصابتها بالمرض.

وأشار إلى أن اللجان الصحية تقوم بجولات ميدانية على المزارع للتأكد من سلامة الذبحيات وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

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