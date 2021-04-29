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إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 02:48 م

إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

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الوكيل الاخباري - اتلفت اجهزة الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سبعة أطنان من اللحوم والدواجن ومنتجات الالبان والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال الاسبوعين الاولين من شهر رمضان الفضيل ضمن حملة الاجهزة المعنية التي تستهدف ضمان وصول الاغذية والمواد الغذائية الصحية للمواطن وضمن المواصفات المحددة لهذا القطاع الصحي المهم .
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وقالت السلطة أنها تقوم بسحب عينات من المواد الغذائية بشكل عشوائي لغايات الفحص المخبري للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية الصحية المعتمدة .

 




 

 


 

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