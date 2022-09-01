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إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

الخميس، 01-09-2022 07:53 م

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

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الوكيل الاخباري - أتلفت مديرية الأمن العام كميات من المواد المخدرة تم ضبطها في 1457 قضية.

وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد القاضي محمد الطبيشات إن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بجهود كبيرة لضبط المواد المخدرة والقبض على المتعاملين بها، للإسهام في القضاء على آفة المخدرات.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الخميس، أشار الطبيشات إلى أن عمليات الضبط تتم من خلال كوادر الإدارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وعلى جميع المعابر والمنافذ الحدودية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى.

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