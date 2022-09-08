إتلاف منتجات غذائية في اربد

الوكيل الاخباري -

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قامت لجنة السلامة العامة والمكونة من مساعد محافظ اربد عمر القضاة ومدير الغذاء والدواء لإقليم الشمال م. احمد الشياب ومدير الرقابة على الأسواق في بلدية اربد الكبرى د. محمود الشياب، بجولات تفقدية على الأسواق التجارية والمحال التجارية في مناطق متعددة من محافظة اربد من أجل الحفاظ على مأمونية وسلامة المواد الغذائية المتداولة وضبط واتلاف المواد المخالفة منها.وتم خلال الجولة، إتلاف منتجات غذائية معروضة تحت اشعة الشمس مثل الاجبان والتي يجب أن تحفظ مبردة، وإتلاف تمور تبين عليها علامات فساد ظاهري وتم الكشف أيضا على محلات بيع الدواجن والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة.كما قامت اللجنة وخلال الأيام الماضية بالكشف على العديد من المنشآت الغذائية في مناطق متعددة في محافظة اربد، وتم إغلاق عدد المنشآت وإيقاف عدد منها عن العمل وذلك لمخالفتها للاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة التي تشكل خطورة على سلامة المواطن.