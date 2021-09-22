الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

البنك الأوروبي: إعادة هيكلة قروض الأردن

العراق يطلق أول قمر صناعي

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

التربية لـ الوكيل : الوزارة لديها الرغبة في استمرار التعليم الوجاهي

الأربعاء، 22-09-2021 06:15 م

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

614b44b32c547


الوكيل الاخباري- أتلف قسم الصحة العامة في بلدية معاذ بن جبل بالتعاون مع الشرطة البيئية، الأربعاء، 210 كيلو غرامات من المواد التموينية والغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في سوق الشونة الشمالية، حسب متصرف لواء الأغوار الشمالية، رئيس لجنة البلدية علي الحوامدة.اضافة اعلان


وقال الحوامدة، إنّ الكميات المتلفة منها مئة كيلو غرام من مادة المايونيز في أحد المطاعم، وبقية الكميات لمواد تموينية لمحال تجارية، حيث جرى تحويل شخصين إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.

و حررت الفرق الصحية، خلال اليومين الماضيين، 14 مخالفة صحية لمحال مواد تموينية وعصائر وملاحم وأسماك ومعامل طوب لمخالفتها الشروط الصحية والبيئية، وجرى توجيه 5 تنبيهات لمطاعم ومخابز.

وأكد الحوامدة ضرورة عدم التهاون بصحة وغذاء المواطنين، مؤكداً استمرارية جولات الرقابة الصحية لتلك الغاية.

وأشار الحوامدة إلى استمرار حملات النظافة العامة في جميع مناطق البلدية، داعياً إلى التعاون مع كوادر تلك الحملات من خلال وضع النفايات في أماكنها المحددة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

w

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

9202121144426867341091

الغذاء الدواء تشارك بيوم التغيير

920215174431275110752

مدير المؤسسة التعاونية يؤكد أهمية دراسة مطالب جمعيات الزرقاء

9202121184154301793517

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 3

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
الصحة

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

8202128133319445991704

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

w

حقيقة صورة الماعز داخل مستشفى اردني

وزارة الصحة

36 ألف جرعة لقاح أُعطيت في الاردن الأحد

وزارة الصحة

منح دراسية لأبناء العاملين بالصحة