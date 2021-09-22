إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

الوكيل الاخباري-

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أتلف قسم الصحة العامة في بلدية معاذ بن جبل بالتعاون مع الشرطة البيئية، الأربعاء، 210 كيلو غرامات من المواد التموينية والغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في سوق الشونة الشمالية، حسب متصرف لواء الأغوار الشمالية، رئيس لجنة البلدية علي الحوامدة.وقال الحوامدة، إنّ الكميات المتلفة منها مئة كيلو غرام من مادة المايونيز في أحد المطاعم، وبقية الكميات لمواد تموينية لمحال تجارية، حيث جرى تحويل شخصين إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.و حررت الفرق الصحية، خلال اليومين الماضيين، 14 مخالفة صحية لمحال مواد تموينية وعصائر وملاحم وأسماك ومعامل طوب لمخالفتها الشروط الصحية والبيئية، وجرى توجيه 5 تنبيهات لمطاعم ومخابز.وأكد الحوامدة ضرورة عدم التهاون بصحة وغذاء المواطنين، مؤكداً استمرارية جولات الرقابة الصحية لتلك الغاية.وأشار الحوامدة إلى استمرار حملات النظافة العامة في جميع مناطق البلدية، داعياً إلى التعاون مع كوادر تلك الحملات من خلال وضع النفايات في أماكنها المحددة.