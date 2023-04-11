إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري- أتلفت فرق التفتيش والرقابة في لجنة الصحة العامة، في محافظة إربد منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 20 طنا من المواد التموينية المختلفة والعصائر بأنواعها.

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وقال رئيس اللجنة محافظ اربد رضوان العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق منشآت خلال هذه الفترة كان أبرزها 3 مطاعم وكافيه ومشاغل لتصنيع الأجبان والعصائر وملاحم ومحال بيع الدواجن ومشتقاتها، بالإضافة إلى إغلاق مخبزين ومشغل تابع لاحد المخابز ومشغل لتصنيع المخللات ومستودعات تخزين المواد التموينية.



وأوضح العتوم أن الإغلاقات تمت لوقوع مخالفات حرجة تتعلق بصحة وسلامة الغذاء وبيع وعرض وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتجاوز السقوف السعرية وتلاعب بالأوزان خاصة دجاج النتافات.



وأشار إلى أنه تم توقيف مخالفين وربطهم بكفالات عدلية وآخرين بكفالات مالية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا ملموسا في حجم المخالفات قياسا عما كان عليه في الأيام العشرة الأولى من رمضان المبارك.



وبين العتوم أنه تم إيقاف 14 منشأة عن العمل لفترات مختلفة لحين تصويب أوضاعها لبيعهما منتجات منتهية الصلاحية، وإيقاف ملحمتين عن العمل لعدم تقيدها بالشروط الصحية اللازمة.



ولفت إلى أنه تم حجز 14 طنا من المخللات للتأكد من صلاحيتها مخبريا، وحجز 300 تنكة جبنة بيضاء لاحتوائها على مواد ممنوعة تصنع منزليا.



وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي حالة من شأنها المساس بصحة وسلامة الغذاء أو التحايل والغش في الأوزان أو تجاوز السقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف، مشيرا إلى أن المخابز ومحال الحلويات ستخضع لرقابة مستمرة على مدار الساعة في الأيام المقبلة حيث يرتفع الطلب على منتجاتها قبل العيد.