الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

ولي العهد يبحث مع حاكمة طوكيو تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال

الملك والملكة وولي العهد يلتقون إمبراطور اليابان

المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الثلاثاء، 11-04-2023 02:45 م

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

369439_36_1653896882


الوكيل الإخباري- أتلفت فرق التفتيش والرقابة في لجنة الصحة العامة، في محافظة إربد منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 20 طنا من المواد التموينية المختلفة والعصائر بأنواعها.

اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة محافظ اربد رضوان العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق منشآت خلال هذه الفترة كان أبرزها 3 مطاعم وكافيه ومشاغل لتصنيع الأجبان والعصائر وملاحم ومحال بيع الدواجن ومشتقاتها، بالإضافة إلى إغلاق مخبزين ومشغل تابع لاحد المخابز ومشغل لتصنيع المخللات ومستودعات تخزين المواد التموينية.


وأوضح العتوم أن الإغلاقات تمت لوقوع مخالفات حرجة تتعلق بصحة وسلامة الغذاء وبيع وعرض وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتجاوز السقوف السعرية وتلاعب بالأوزان خاصة دجاج النتافات.


وأشار إلى أنه تم توقيف مخالفين وربطهم بكفالات عدلية وآخرين بكفالات مالية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا ملموسا في حجم المخالفات قياسا عما كان عليه في الأيام العشرة الأولى من رمضان المبارك.


وبين العتوم أنه تم إيقاف 14 منشأة عن العمل لفترات مختلفة لحين تصويب أوضاعها لبيعهما منتجات منتهية الصلاحية، وإيقاف ملحمتين عن العمل لعدم تقيدها بالشروط الصحية اللازمة.


ولفت إلى أنه تم حجز 14 طنا من المخللات للتأكد من صلاحيتها مخبريا، وحجز 300 تنكة جبنة بيضاء لاحتوائها على مواد ممنوعة تصنع منزليا.


وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي حالة من شأنها المساس بصحة وسلامة الغذاء أو التحايل والغش في الأوزان أو تجاوز السقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف، مشيرا إلى أن المخابز ومحال الحلويات ستخضع لرقابة مستمرة على مدار الساعة في الأيام المقبلة حيث يرتفع الطلب على منتجاتها قبل العيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1681214934285

ولي العهد يلتقي مؤسس شركة يابانية بمجال إدارة الأعمال الزراعية

1681215586202.jfif

وزيرة الاستثمار تلتقي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

image

المساجد تستقبل المصلين في ليالي العشر الأواخر .. والافتاء توضح فضل وكيفية صلاة القيام

main_image643546fb832f9

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

jordan-flag

وزارة الثقافة تطلق حملة "علمنا عال"

1681212981935 (1)

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

أخبار متعلقة
1681045350645

البازارات الخيرية وجهة لعرض المنتجات اليدوية الإبداعية

1680628802301

مدير زراعة إربد يتفقد مشاريع زراعية بلواء بني كنانة

220232171524158116154

أوقاف اربد الثانية تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

220238154623601277724

رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

w

إغلاق مؤقت لطريق إربد -الشونة بعد تدهور تريلا

الدفاع المدني 4

تدهور شاحنة على طريق اربد الأغوار الشمالية