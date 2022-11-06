الأحد 06-11-2022
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الأحد، 06-11-2022 03:08 م

إتلاف نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل منتهية الصلاحية

مستحضرات-تجميل


الوكيل الإخباري - أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالشراكة مع مديرية الأمن العام / الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ووزارة البيئة كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير المطابقة قدرت بنحو 30 طنا في إحدى المصانع المحلية.

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‎وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات كشفت على المصنع ذي العلاقة وضبطت المواد منتهية الصلاحية وسجلت عدة مخالفات تتعلق بظروف تصنيعية سيئة دون مراعاة أدنى الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة مما يشكل خطورة على صحة مستخدميها.


‎وأضاف، أن المؤسسة باشرت باستكمال الإجراءات اللازمة أصوليًا بحق أصحاب العلاقة، ويذكر أن فرق الرقابة والتفتيش تنفذ جولات تفتيشية دورية للتأكد من التزام مواقع تصنيع مثل هذه المستحضرات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لإنتاجها كما تستهدف أعمال الرقابة منشآت بيع وتداول المستحضرات للتأكد من مأمونيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، حماية لصحة وسلامة مستخدميها.

 




 

 


 

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