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الإثنين، 03-01-2022 01:06 م

إتلاف نصف طن منظفات مغشوشة في المفرق

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الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى مساء أمس الأحد، نصف طن من مواد المنظفات المغشوشة مع بائع متجول.

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واكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور هاني الشورة، في بيان أصدرته البلدية اليوم الاثنين، أنه لا تهاون مع المخالفين ممن يعرضون بضائع منتهية الصلاحية للبيع في محالهم التجارية أو غيرها، مشيرا إلى أن اللجان الرقابية مستمرة في أعمالها الرقابية ضمن فترتين صباحية ومسائية لضبط المخالفين.


من جهته، قال مدير الدائرة الصحية في البلدية خالد الشلبي، إن الكميات المغشوشة من المنظفات ضبطت مع أحد الباعة المتجولين، وجرى على الفور تحرير مخالفة وضبط الكميات وإتلافها وفق التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.

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