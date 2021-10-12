إتلاف 400 طن مواد غذائية مخالفة بمستودع تلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الثلاثاء، عن إغلاق مستودع للمواد الغذائية "مخالف" في عمان يعمل على إنتاج المخللات في ظروف صحية سيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة لهذه الغاية فضلا عن التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية متنوعة وبطاقة بيانها لغايات إعادة استخدامها.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / المباحث البيئية والأمن الوقائي ومتصرفية اللواء المختص أغلقت المستودع.



وقالت المؤسسة إنه جرى إغلاق المستودع والتحفظ على كافة المواد المضبوطة داخله والتي قدرت كميتها بنحو 400 طن، مشيرا إلى أنه سيتم المباشرة بإحالة القائمين على المستودع المخالف إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي إستفسار أو ملاحظة أو شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: ([email protected]) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم: (0795632000).

