السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

استمرار ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

مفاجأة صادمة.. علماء يكشفون سر انتشار أوميكرون أكثر من دلتا وبيتا

إحباط عملية تلاعب ببطاقة بيان إرسالية مواد غذائية

إتلاف 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في القويسمة

إنستغرام يحصل على ميزات جديدة

هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية اليوم

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

السبت، 15-01-2022 07:19 ص

إتلاف 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في القويسمة

الغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الجمعة، أن فرق المؤسسة الرقابية في مديرية المناطق و بالتعاون مع البحث الجنائي ضبطت وأتلفت 7 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بما فيها مواد تم التلاعب بتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها باستخدام أجهزة تزوير وذلك في إحدى الشقق السكنية في القويسمة.

اضافة اعلان


وأضاف مهيدات، في بيان، أن ذلك جاء ضمن حملة رقابية موسعة، وبعد عمليات تحري ومتابعة مكثفة ومسبقة، مشيرا إلى أن الحملة ما زالت قائمة ويتوقع استمرارها حتى الفجر وستشمل عدة مستودعات ومنشآت غذائية.


ولفت النظر إلى أنه ستتم المباشرة بإحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212991439185236460

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

IMG_3813

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

0L5A1599 - Copy

استمرار ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

ط

إحباط عملية تلاعب ببطاقة بيان إرسالية مواد غذائية

1202214183211596433364

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

1202212112631989282966

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

أخبار متعلقة
م

مهيدات يبحث التعاون المشترك مع الملحق الاقتصادي الأمريكي

الغذاد والدواء

الغذاء والدواء: حقن أتروبين سلفات متوفرة

ن

مهيدات: دواء كلوزابين سيتوفر في الصيدليات خلال أيام

ل

الغذاء والدواء تستضيف ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء تستقطب المكاتب الإقليمية للشركات الدوائية العالمية