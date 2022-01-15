إتلاف 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في القويسمة

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الجمعة، أن فرق المؤسسة الرقابية في مديرية المناطق و بالتعاون مع البحث الجنائي ضبطت وأتلفت 7 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بما فيها مواد تم التلاعب بتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها باستخدام أجهزة تزوير وذلك في إحدى الشقق السكنية في القويسمة.

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وأضاف مهيدات، في بيان، أن ذلك جاء ضمن حملة رقابية موسعة، وبعد عمليات تحري ومتابعة مكثفة ومسبقة، مشيرا إلى أن الحملة ما زالت قائمة ويتوقع استمرارها حتى الفجر وستشمل عدة مستودعات ومنشآت غذائية.



ولفت النظر إلى أنه ستتم المباشرة بإحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

