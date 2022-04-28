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الخميس، 28-04-2022 02:44 م

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 6 منشآت غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 94 منشأة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

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وبين مدير عام المؤسسة نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق المؤسسة الرقابية نفذت 1426 جولة تفتيشية أتلفت خلالها كمية من المواد الغذائية المخالفة للإشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد عن 8 طن معظمها من الدجاج والمواد المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى 1900 لتر من المواد السائلة بما فيها عصائر رمضانية وألبان.


وأضاف أن المؤسسة أنذرت763 منشأة، وسحب نحو 68عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري.


هذا وتواصل المؤسسة تنفيذ حملتها الرقابية على المنشآت الغذائية بما فيها مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرقها الرقابية في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة وحسب خطة المؤسسة الرقابية الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي ستستمر خلاله عمليات التتبع والرقابة المكثفة.


وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوي أو استفسار من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] والواتس اب على الرقم 0795632000

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