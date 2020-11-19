الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 10:55 ص

إجراءات أمنية للحد من انتشار كورونا بالأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس، أن جهاز الأمن العام يتابع كافة أوامر الدفاع التي تصدر عن الحكومة ويقوم بتطبيقها على أرض الواقع.

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وقال العميد الدباس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا لحالات كورونا في المملكة، مما دفع مديرية الامن العام لتشكيل فرق أمنية انتشرت في كافة مناطق المملكة لمتابعة مخالفي أوامر الدفاع وغير الملتزمي بارتداء الكمامات واجراءات السلامة العامة.


وأوضح أنه سيتم تحرير مخالفات بحق أي تجمعات في الطريق العام أو أي منطقة دون الالتزام باجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.


وبين أن هذه المخالفات يتم تحريرها ورقيا للمواطنين وللمنشآت واحالتها للادعاء العام.


ودعا المواطنين الى التعاون والالتزام باجراءات الوقاية من انتشار الوباء، مضيفا: "سنتعامل بكل حزم مع هذا الجانب ولن نتوانى عن تحرير المخالفات بحق غير الملتزمين، ولن نسمح بوجود أشخاص بدون كمامات أو عدم وجود تباعد جسدي".


وأكد على متابعة مديرية الأمن العام، على التزام وسائط النقل العام باجراءات السلامة العامة ، وعدم تحميل ركاب بطرق مخالفة.


 




 

 


 

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