إجراءات التسجيل في الجامعة الأردنية فرع العقبة إلكترونيا

الوكيل الإخباري - دعت الجامعة الأردنية فرع العقبة الطلبة الذين تم قبولهم ضمن البرنامج العادي / القبول الموحد/ على الفصل الثاني 2021/2022 إلى التسجيل إلكترونيا ولا حاجة لمراجعة الجامعة.

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وقالت الجامعة في بيان صحفي" إنها ستقوم بإرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للتسجيل اعتباراً من اليوم الأربعاء، بحيث يقوم الطالب باستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيا ويقوم بتسديد الرسوم الجامعية من خلال أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان على رقم الحساب الذي سيظهر على القسيمة المالية للطالب الذي استكمل إجراءات قبوله، مع ضرورة تسليم الوصل المالي (فيشة الدفع) لموظف البنك ليتم إرسالها من قبل البنك إلى مالية الجامعة الأردنية فرع العقبة.



وأكد البيان أنه في حال وجود طلبة لم تصلهم رسالة نصية وتم قبولهم في الجامعة الأردنية فرع العقبة فيمكنهم الدخول على رابط برنامج القبول الذاتي وإتمام عملية التسجيل، علما بأن اسم المستخدم هو رقم الجلوس في الثانوية العامة، وكلمة السر هو الرقم الوطني للطالب، وأنه لن يتم السماح للطلبة بالدخول إلى الحرم الجامعي لحضور المحاضرات إلا في حال كان الطالب قد تلقى جرعتي مطعوم فيروس كورونا وذلك حسب أوامر الدفاع.