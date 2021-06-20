إجراءات تخفيفيّة متعلّقة بتحصيل الأموال في إقليم البترا

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الإجراءات التخفيفيّة المتعلّقة بتحصيل الأموال المستحقّة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة في منطقة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وذلك للحدّ من تداعيات أزمة كورونا.وتضمّنت الإجراءات التخفيفيّة إعفاء ما نسبته (100%) من رسوم التراخيص والغرامات لعام 2021م للأنشطة الاقتصاديّة المشمولة بالإغلاق الكلّي، ومنح خصم بنسبة (25%) للمنشآت الاقتصاديّة على جميع البنود (الرسوم والغرامات والبدلات) المستحقّة على رخص المهن الممنوحة لهم، والعمل بذلك حتى تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد التراخيص والرسوم واللّوحات الإعلانيّة للمدّة ذاتها.كما شملت الإجراءات إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة ممّا نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وتعويض الأبنية وبدل المواقف، على أن لا يكونوا قد حصلوا على خصم من اللجنة المختصّة، والعمل بذلك حتى تاريخ 30/9/2021م.بالإضافة إلى الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) والمعارف حتى تاريخ 31/12/2021م.