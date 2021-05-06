إجراءات تخفيفية وتعديل ساعات الحظر الليلي في الاردن بعد العيد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان نسبة فحوصات كورونا تقترب من 5% بعد ان بلغت اليوم قرابة (5.98%)، مقارنة مع (6.82%) يوم أمس.و يترقّب الأردنيون إعلان الحكومة للقرارات الرسمية ، بعد دراسة مستفيضة للمنحنى الوبائي ، وفق تصريحات حكومية سابقة ، تؤكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية بتاريخ 15/5 .واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .ترجيحات أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، في حال استقرار المنحنى الوبائي ، وعدم انتشار السلالة الهندية المتحورة ، علما أنه لا يمكن التكهّن بذلك ، فقد تطرأ تغيّرات في المنحنى .الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وتلقي اللقاح عوامل تساهم في الحدّ من انتشار الفيروس ، وتزيد من فرصة عودة الحياة إلى طبيعتها ، نحو "صيف آمن" .