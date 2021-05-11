الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 12:06 ص

إجراءات جديدة في المطار

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة يرافقه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي اليوم الاثنين، على إجراءات السفر في مرافق مطار الملكة علياء الدولي، ضمن البروتوكولات المعتمدة من وزارة النقل والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.
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وركز الوزيران على ضرورة زيادة أعداد العاملين بكادر المختبر العامل بالمطار خاصة قسم عينات اختبار الكشف عن كورونا، وكذلك زيادة أعداد الإداريين في المختبر لغايات تنظيم وتسهيل حركة المسافرين.

وبحث الوزيران مع المعنيين آليات إيجاد حلول لمشاكل الازدحام بالمطار والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الصحية، والتسهيل على المسافرين الأردنيين بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.

 




 

 


 

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