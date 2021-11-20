إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا اجتماعا، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استمعت خلاله إلى تقييم للحالة الوبائية قدمه وزير الصحة ووزير الداخلية وممثلون عن مركز الأمن وإدارة الأزمات.



وتقدمت اللجنة الإطارية العليا بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية.

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