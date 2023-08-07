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الإثنين، 07-08-2023 02:25 م

إجراءات جديدة من التربية لطلبة المدارس الحكومية

مدرسة


الوكيل الاخباري - سيخضع العام الدراسي القادم لزيادة بواقع 10 أيام دراسية في الفصل الأول، و10 أيام أخرى في الفصل الثاني، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.

واكد كنانة على استحداث مواد علاجية لمادتي اللغة العربية والرياضيات، يستهدف الصفوف من الرابع لغاية التاسع، في المدارس الحكومية ومدارس مخيمات اللجوء السوري، ومدارس الثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
 
وبيّن كنانة أن زيادة عدد أيام العام الدراسي يشمل جميع الصفوف لتمكينهم من إثراء المنهج الدراسي، مشيرا لعدم إمكانية تقدير المدة الزمنية التي يحتاجها طلبة الوزارة لهدم فجوة الفاقد التعليمي.

وقال كنانة إن الوزارة أوعزت بتخصيص حصتين دراسيتين أسبوعيًا لعلاج الفاقد التعليمي في مادة اللغة العربية للصف الرابع لغاية التاسع، مضيفا أن على المدارس تحديد حصص الفاقد التعليمي ضمن برنامجها الأسبوعي والالتزام به.
 
وأضاف كنانة أنه سيتم تخصيص أول 10 دقائق من حصص الرياضيات لمعالجة الفاقد التعليمي، وذلك على طول الفصل الدراسي.

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