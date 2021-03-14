إجراءات حازمة بسبب كورونا في السلط

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد رئيس بلدية السلط، خالد الخشمان اليوم الأحد، أن البلدية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والحازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

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وقال الخشمان في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية مستمره بعملها على أكمل وجه حيث أنها تقوم بمخالفة الأشخاص المخالفين لأوامر الدفاع.

وأضاف أنه يتم إجراء عمليات رش وتعقيم للدوائر الحكومية والأسواق بشكل مستمر.

وأشار الخشمان إلى أن أي منشأة أو محل تجاري غير ملتزم بإجراءات الأمن والسلامة، سوف تقوم البلدية بفرض العقوبة المقررة على صاحبها.



