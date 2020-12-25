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الجمعة، 25-12-2020 03:34 م

وزير النقل ينفي إغلاق مطارات المملكة

إجراءات حكومية بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

مطار
مطار الملكة علياء - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل مروان الخيطان، الجمعة، إنه لا نية أو توجه أو دراسة للحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر.

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وأضاف، الخيطان، عن الإجراءات المتبعة نتيجة لاكتشاف ظهور سلالة كورونا الجديدة " الوزارة تتابع إجراءات الطيران، وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات".


وأشار، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة هي الجهة المختصة لتقييم الحالة الوبائية في الأردن وخارجه، فيما يتعلق بالوضع الوبائي فيه، حيث توصي بأي قرارات تراها مناسبة حسب المعلومات المتوافرة لديها لمجلس الوزراء، لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في الأردن.


وفيما يتعلق بقرار إيقاف رحلات المسافرين مع بريطانيا، أكّد الخيطان، أن استمرار تنفيذ القرار يعتمد على المعلومات الموثوقة التي توصي بها لجنة الأوبئة عن تداعيات تحور فيروس كورونا.


وبين، الخيطان، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي المعلن مسبقا داخل المطارات مستمر؛ للحفاظ على الوضع الوبائي داخليا.


وكانت اللجنة المشكلة لغايات إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة إلى المملكة، قد قررت السماح للمسافرين القادمين للأردن، بمغادرة المطار دون انتظار نتائج فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا.


وسيجري إبلاغ القادمين بنتائج فحوصاتهم برسائل نصية تصل إلى هواتفهم من خلال المختبر المختص.

 

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