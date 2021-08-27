إجراءات حكومية تدخل حيز التنفيذ خلال أيام تسرّ الأردنيين

الوكيل الإخباري - تدخل المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية حيز التنفيذ الأربعاء من الأسبوع القادم الموافق 1/9 .



وسيتم وفق الخطة ، إلغاء الحظر الليلي على ضوء تقييم الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة .



كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.



وفي الأول من أيلول يبدأ الطلبة بالعودة إلى المدارس ، وتلقي التعليم الوجاهي ضمن الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي ، لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس.



ويترقب الأردنيون الإعلان الحكومي لتنفيذ الإجراءات آنفة الذكر والإعلان عن الانتصار على جائحة كورونا التي أطلت برأسها على العالم.

اضافة اعلان