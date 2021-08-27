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المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 04:40 م

إجراءات حكومية تدخل حيز التنفيذ خلال أيام تسرّ الأردنيين

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الوكيل الإخباري - تدخل المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية حيز التنفيذ الأربعاء من الأسبوع القادم الموافق 1/9 .

وسيتم وفق الخطة ، إلغاء الحظر الليلي على ضوء تقييم الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة  .

كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.

وفي الأول من أيلول يبدأ الطلبة بالعودة إلى المدارس ، وتلقي التعليم الوجاهي ضمن الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي ، لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس. 

ويترقب الأردنيون الإعلان الحكومي لتنفيذ الإجراءات آنفة الذكر والإعلان عن الانتصار على جائحة كورونا التي أطلت برأسها على العالم.

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