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إلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 من القدوم

الثلاثاء، 07-12-2021 02:56 م

إجراءات حكومية جديدة صارمة بعد ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكد الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول،في تصريحات صحفية ، أن الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات وفقا لتطورات الحالة الوبائية، منها إجراء فحص "بي سي ار” للقادمين من المطعمين عبر المعابر الحدودية والمطارات، فضلا عن تشديد البروتوكولات خلال الاحتفالات، وعلى الأماكن المغلقة، لافتا إلى أهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة لكسر حلقة تفشي العدوى.

وكان مصدر حكومي أكد نية الحكومة اتخاذ توصيات جديدة ستقدمها وزارة الصحة للحكومة بشأن الوضع الوبائي، تشمل إلزامية إجراء فحص PCR للمشاركين في أي نشاط أو حفل عام قبل 48 ساعة من إجرائه، وعودة إلزامية إجراء فحص PCR للقادمين إلى الأردن عبر كافة المعابر البرية والجوية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات تعتزم الحكومة اتخاذها في حال تطور الحالة الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة أو دخول المتحور الجديد أوميكرون للمملكة.

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