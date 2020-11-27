إجراءات حكومية جديدة لتحسين الأوضاع المادية للأردنيين

الوكيل الإخباري - على ضوء ، تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة الأسبوع الماضي ، فإن الأردنيين يترقبون خلال أيام ، الإجراءات الرسمية ، التي من شأنها تحسين الوضع المادي لهم.

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ويأتي ذلك ، على وقع جائحة كورونا ، التي تسبّبت باستياء شعبي ، خاصة في الشأن المادي ، حيث تضرّرت العديد من العائلات الأردنية.



الخصاونة ، أوضح أن سيكون هنالك حزمة هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا.



وأضاف، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء الماضي ، أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة، خلال الأسبوع الحالي .



وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.

وقد حملت تصريحات رئيس الوزراء في طياتها ، "تفاؤلا" لدى الأردنيين ، بانتظار الإعلان الحكومي الرسمي عن تلك القرارات القادمة، التي تصب في مصلحة جيب المواطن الأردني .

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