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الأربعاء، 25-11-2020 07:24 ص

رفع وتيرة التفاؤل الشعبي

إجراءات حكومية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

راتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حمل رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة بشائر خير للأردنيين ، خلال الفترة القريبة القادمة ، على وقع جائحة كورونا ، التي تسبّبت باستياء شعبي ، خاصة في الشأن المادي ، حيث تضرّر كثير من العائلات الأردنية.

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ويوم أمس ، كشف الخصاونة، النقاب ، عن عدد من الإجراءات الرسمية ، في سبيل تحسين الوضع المعيشي للأردنيين ، حيث أوضح أنه سيكون هنالك حزمة هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا.

وأضاف الخصاونة، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.

 

وامتدت "التطمينات الحكومية " لتطال مؤسسة الإقراض الزراعي ، من خلال توجيهها للاجتماع، غدا الخميس، لبحث تأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين تخفيفا عنهم في هذه الظروف الصعبة.

 

وفي سياق متصل ، فقد قرر إعادة الزيادة على رواتب موظفي الحكومة وكذلك الزيادة على رواتب ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والزيادة المقررة للمعلمين اعتبارا من 1/1/2021.

تلك الإجراءات الحكومية ، ساهمت في رفع وتيرة التفاؤل للأردنيين ، الذين أضحوا ينتظرون "بصيص أمل" ، لعلّ في ذلك تخفيف من وطأة معاناتهم جرّاء الجائحة .

 

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