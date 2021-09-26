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الأحد، 26-09-2021 08:32 ص

إجراءات حكومية مرتقبة لرفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، عن إجراءات مرتقبة لزيادة الإقبال على تلقي لقاح كورونا.

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وبين حجاوي في تصريحات صحافية إن الاجراءات المزمع اعلانها الأسبوع المقبل لزيادة تلقي الإقبال على تلقي اللقاح، بعد عزوف واضح عن المطاعيم.

 

وأوضح أن المطاعيم الموجودة آمنة 100% وفعاليتها عالية والآثار الناتجة عن المطعوم أصبحت معدومة، لذلك يجب الإقبال على مطاعيم كورونا مثل الإقبال على لقاح الأنفلونزا.

 

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