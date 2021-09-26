إجراءات حكومية مرتقبة لرفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، عن إجراءات مرتقبة لزيادة الإقبال على تلقي لقاح كورونا.

اضافة اعلان



وبين حجاوي في تصريحات صحافية إن الاجراءات المزمع اعلانها الأسبوع المقبل لزيادة تلقي الإقبال على تلقي اللقاح، بعد عزوف واضح عن المطاعيم.

وأوضح أن المطاعيم الموجودة آمنة 100% وفعاليتها عالية والآثار الناتجة عن المطعوم أصبحت معدومة، لذلك يجب الإقبال على مطاعيم كورونا مثل الإقبال على لقاح الأنفلونزا.

اظهار أخبار متعلقة

