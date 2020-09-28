الإثنين 28-09-2020
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الإثنين، 28-09-2020 01:20 م

لارتفاع حصيلة الإصابات

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

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الدكتور عمر الرزاز - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يترأس رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزّاز، اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث آخر المستجدّات للتعامل مع أزمة وباء كورونا.

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ويأتي هذا الاجتماع لاتخاذ قرارات وإجراءات هامة ، بشأن التعامل مع الوباء ، نتيجة لحصيلة الإصابات بالفيروس ،خلال الفترة القليلة الماضية.

 

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