إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - يترأس رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزّاز، اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث آخر المستجدّات للتعامل مع أزمة وباء كورونا.

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ويأتي هذا الاجتماع لاتخاذ قرارات وإجراءات هامة ، بشأن التعامل مع الوباء ، نتيجة لحصيلة الإصابات بالفيروس ،خلال الفترة القليلة الماضية.

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