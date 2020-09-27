إجراءات حكومية هامة مرتقبة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - يتحدث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية التي سيتم بثها اليوم الاحد، عن معايير وشروط السلامة والوقاية لفتح بعض النشاطات والقطاعات.



كما يتحدث عن تعزيز الاعتماد على الذات وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة وبخاصة الزراعية.

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