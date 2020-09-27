الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 12:08 م

في كلمته الأسبوعية

إجراءات حكومية هامة مرتقبة بسبب كورونا

زو
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز


الوكيل الإخباري - يتحدث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية التي سيتم بثها اليوم الاحد، عن معايير وشروط السلامة والوقاية لفتح بعض النشاطات والقطاعات.

كما يتحدث عن تعزيز الاعتماد على الذات وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة وبخاصة الزراعية.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2019-10-29 at 9.56.17 AM

توضيح من الجيش حول الاستثناء من خدمة العلم

eeeee

الخشمان .. نظرة للوطن ونظرة لرأب الصدع

3333

وزير العمل يعلن تفاصيل تفعيل خدمة العلم بالاردن