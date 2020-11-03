إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- يترقّــب الأردنيون العمل بإجراءات حكومية ، على ضوء اعتزام وزارة الصحة ، بالشروع بها ، في أسرع وقت ممكن ، للسيطرة على الوضع الوبائي الراهن في ظلّ جائحة كورونا ، التي باتت تؤرّق الأردنييــن .

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أهم تلك الإجــراءات ، زيادة أعداد المستشفيات الميدانيّــة ، في مختلف مناطق المملكة ، شأنها تخفيف الضغط على المستشفيات التي ما زالت تستقبل مصابي كورونا، على وقع إنهاك وإعياء الكوادر الطبيــة والتمريضية ، حيث طاقتها الاستيعابية المُهدّدة ، نتيجة لارتفاع إصابات الفيروس .

عدا عن ذلك ، العمل على إيجاد حلّ عاجل ، بشأن الإسراع في إظهار نتائج المواطن ، تحسّبا من إرباكه ، لاتخاذ الإجراءات السريعة في حال ثبُت إصابته بالفيروس ، من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

كما أن وزارة الصحة ، تسعى لإجراء جديد، يتمثّـــل بحصر عدد حالات الشفاء للمرضى المحجورين منزليا ، والإعلان عنها خلال الموجز الصحـــفي للحكومة.

عدا عن قيام الحكومة ، بدراسة آخر مستجدات الأبحاث العالمية ، فيما يتعلق بلقاح ضدّ كورونا ، من خلال فريق بحثي أردني يُعنى بهذا الأمر .

كما تعتزم وزارة الصحة ، شراء خدمات من القطاع الخاص ، في سبيل تخفيف الضغط الحاصل على القطاع الحكومي ، تحسّبا من انهيار المنظومة الصحية .

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