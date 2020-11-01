إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، صباح الأحد، عن الدليل الشامل للإجراءات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالة كورونا في المؤسسات العامة والخاصة، وفق رصد "الوكيل الإخباري".



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