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الأحد، 01-11-2020 08:59 ص

وفق إدارة الأزمات

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

ط


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، صباح الأحد، عن الدليل الشامل للإجراءات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالة كورونا في المؤسسات العامة والخاصة، وفق رصد "الوكيل الإخباري".

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